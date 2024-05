SARONNO – Un trauma cranico, uno al bacino, una frattura ad una gamba ed ad un braccio sono le lesioni riportate dall’84enne investito oggi mercoledì 22 maggio alle 14 in via Roma.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’intersezione con via 24 maggio proprio davanti alla chiesa della Regina Pacis. Dai primi riscontri l’impatto sarebbe stato violento con l’uomo, che è finito a terra dopo aver urtato sul parabrezza dell’utilitaria. Il conducente della Renault Twingo si è subito fermato ed ha dato l’allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi.

Le condizioni dell’anziano sono apparse subito gravi: sul posto è arrivata l’automedica da Garbagnate, l’autoinfermieristica da Saronno e l’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno. Dopo oltre un’ora di cure sul posto l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda.

Sul posto la polizia locale che ha provveduto a chiudere via Roma per consentire i soccorsi prima e i rilievi poi. Intorno alle 15 è stata riaperta in un senso di marcia.

Lo scorso 24 maggio nello stesso punto era stato investito un 81enne.

