Cronaca

SARONNO – E’ stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como l’81enne saronnese che oggi pomeriggio, mercoledì 24 aprile, è stato investito in via Roma.

E’ successo all’altezza del civico 125, nei pressi dell’attraversamento rialzato davanti alla Regina Pacis. Secondo alcuni testimoni, ma tutto dovrà essere verificato dalla polizia locale l’uomo stava attraversando la strada. Una vettura si è fermata per farlo passare ma è stato colpito da una moto che sopraggiungeva. Al momento si tratta solo di una testimonianza, di quanto accaduto alle 16,30. A chiarire l’accaduto penseranno i rilievi della polizia locale cittadina intervenuta con una pattuglia.

A fornire la propria ricostruzione sarà anche il conducente della moto un’ Honda 125 un ventenne residente in città che è stato ascoltato dalla polizia locale mentre il personale sanitario dell’auto infermieristica di Saronno e l’ambulanza della Croce Rossa cittadina soccorrevano l’anziano prima del trasporto all’ospedale del capoluogo lariano.

(foto archivio)

