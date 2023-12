news

SARONNO- L’Fbc Saronno vince nella penultima giornata del girone d’andata contro l’ultima in classifica, l’Accademia Calcio Vittuone con il risultato di 2 a 0, grazie alla doppietta personale di Pontiggia.

Uno dei protagonisti della gara è stato sicuramente il centrocampista Stefano Baldan che ha anche sfiorato la rete al 94′, colpendo la traversa. Il centrocampista biancoceleste si è espresso così a fine partita: “Sapevamo che era una partita che, appena sbloccata, sarebbe andata su binari differenti, abbiamo cercato di segnare per tutto il primo tempo, ma non ci siamo riusciti sia per errori nostri, sia a causa del loro portiere che penso sia stato il migliore in campo della loro squadra. Una volta sbloccata, abbiamo raddoppiato e per fortuna sono arrivati questi 3 punti“.

Infine, conclude sulla mancata rete nel finale: “Voglio pensare che il goal arriverà più avanti, il risultato era già acquisito, quindi speriamo di fare un goal decisivo il prima possibile“.

Fbc Saronno-Accademia Vittuone 2-0

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Rudi (33’ st Meroni), Bello, Torriani, Lorusso (20’ st Bruzzone); Baldan; Pontiggia, Di Noto (36’ st Ciarmoli), Sassella; Sala (27’ st Martini), Sardo (36’ st Polloni). A disposizione Tucci, Lofoco, Malinverno, Proserpio. All. Tricarico.

ACCADEMIA VITTUONE (4-4-2): De Pace; Gasparetto (13’ st Nizzola), Italiano, Fumagalli, Pomer; Tavakoli, Lorenzetti (8’ st Biscardi), Concolino (40’ st Colombo), Ramos Fortes, Cherubini (35’ st Bartolotta), Schinchitani (46’ st Leone). A disposizione Beolchi, Cafaro, Pitrelli, Khlifi. All. Ranzani.

Arbitro: Guerra di Voghera (Sechi di Crema e Giaramita di Chiari).

Marcatore: 4’ st e 31’ st Pontiggia (S).