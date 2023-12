Primo piano

SARONNO- Nella penultima giornata del girone d’andata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno (in maglia gialla) incontra l’ultima della classe, l’Accademia Vittuone in un match dominato e vinto per 2 a 0.

Su ilSaronno le interviste del dopo partita con l’allenatore saronnese Danilo Tricarico.

Ed il giocatore Stefano Baldan.

La cronaca – Nel primo tempo il Saronno parte forte e al 1′ rischia di passare in vantaggio con Sassella che sfrutta un rimpallo e per poco non sorprende De Pace. Al 14′ Pontigga serve a centro area ancora Sassella che colpisce a botta sicura, ma la difesa ospite mura. Al 24′ arriva la chance più importante della prima frazione di gioco con un ispirato Sassella che serve Sala, ma il tiro al volo sbatte in pieno sulla traversa. Al 27′ Di Noto batte una punizione e il capitano Bello non riesce a sfruttare l’unico errore della gara del portiere De Pace che esce a vuoto. Al 33′ si affaccia dalle parti di Vinci il Vittuone con l’errore di Baldan che fa partire il contropiede avversario, ma Cherubini spreca.

Nel secondo tempo l’Fbc Saronno mette il piede sull’acceleratore e passa al 49′ con Pontiggia che si prende sulle spalle la squadra e lascia partire un destro violento, su cui De Pace non può arrivare. Al 54′ il difensore del Vittuone, Italiano compie un doppio miracolo sulla linea di porta respingendo prima il tiro di Sassella e poi negando la gioia a Sala. Al 56′ è ancora Sala che ci prova, ma De Pace si supera e spedisce il pallone in corner. Al 68′ Pontiggia serve Sala che crossa e trova l’inserimento di Baldan che di testa non inquadra lo specchio di porta. Al 76′ arriva il tanto cercato raddoppio biancoceleste con il mancino ad incrociare del solito Pontiggia che si deposita alla spalle di De Pace. Nei minuti di recupero doppia occasione saronnese: prima Martini spedisce alto da posizione ravvicinata e, poi, Pontigga serve Baldan che colpisce in pieno la traversa e gli nega la rete.

E’ una vittoria fondamentale per la squadra di Tricarico che vince e si porta in 5′ posizione, ma a soli tre punti dalla vetta, occupata dal Pavia. L’Accademia Calcio Vittuone, invece, rimane ferma a 4 punti in ultima posizione.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

Fbc Saronno-Accademia Vittuone 2-0

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Rudi (33’ st Meroni), Bello, Torriani, Lorusso (20’ st Bruzzone); Baldan; Pontiggia, Di Noto (36’ st Ciarmoli), Sassella; Sala (27’ st Martini), Sardo (36’ st Polloni). A disposizione Tucci, Lofoco, Malinverno, Proserpio. All. Tricarico.

ACCADEMIA VITTUONE (4-4-2): De Pace; Gasparetto (13’ st Nizzola), Italiano, Fumagalli, Pomer; Tavakoli, Lorenzetti (8’ st Biscardi), Concolino (40’ st Colombo), Ramos Fortes, Cherubini (35’ st Bartolotta), Schinchitani (46’ st Leone). A disposizione Beolchi, Cafaro, Pitrelli, Khlifi. All. Ranzani.

Arbitro: Guerra di Voghera (Sechi di Crema e Giaramita di Chiari).

Marcatore: 4’ st e 31’ st Pontiggia (S).

Risultati

Anticipo sabato: Oltrepò-Casteggio 1-0. Domenica: Accademia pavese-Calvairate 1-0, Base 96 Seveso-Caronnese 4-1, Castanese-Fc Milanese 1-3, Fbc Saronno-Accademia Vittuone 2-0, Pavia-Solbiatese 0-2, Sestese-Meda 1-0, Verbano-Magenta 0-2, Ardor Lazzate-Vergiatese 2-1.

Classifica

Pavia 32 punti, Magenta e Solbiatese 31, Oltrepò 30, Fbc Saronno 29, Calvairate 28, Caronnese 27, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 26, Fc Milanese 23, Casteggio 21, Sestese 20, Accademia pavese 17, Castanese 16, Vergiatese 15, Verbano 13, Meda 11, Accademia Vittuone 4.

(foto Andrea Elli: alcune fasi del match)

