SARONNO- Nella penultima giornata del girone di andata nel campionato di Eccellenza, l’Fbc Saronno trionfa contro l’Accademia Vittuone per 2 a 0, con doppietta di Pontiggia, e si porta a sole tre lunghezze dalla vetta.

Alla fine del match il mister biancoceleste Danilo Tricarico si è espresso sulla vittoria: “Ci eravamo fermati sabato, ma ci siamo ripresi. Si danno per scontate tante cose, poi bisogna vincere le partite e volevamo rientrare nel gruppo delle prime e ci siamo. Adesso cerchiamo di recuperare le ultime energie per lo sforzo finale dell’andata, che valuto sicuramente positiva”.

Prosegue Tricarico: “Penso che domenica ci possano essere altre sorprese e speriamo di non esserci noi in quelle. Con tanto impegno cercheremo di prepararci, perché fino ad ora è un girone d’andata positivo, ma tra chiudere a 29, 30 o 32 c’è tanta differenza e vogliamo raggiungere il massimo in una trasferta insidiosa”.

Fbc Saronno-Accademia Vittuone 2-0

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; Rudi (33’ st Meroni), Bello, Torriani, Lorusso (20’ st Bruzzone); Baldan; Pontiggia, Di Noto (36’ st Ciarmoli), Sassella; Sala (27’ st Martini), Sardo (36’ st Polloni). A disposizione Tucci, Lofoco, Malinverno, Proserpio. All. Tricarico.

ACCADEMIA VITTUONE (4-4-2): De Pace; Gasparetto (13’ st Nizzola), Italiano, Fumagalli, Pomer; Tavakoli, Lorenzetti (8’ st Biscardi), Concolino (40’ st Colombo), Ramos Fortes, Cherubini (35’ st Bartolotta), Schinchitani (46’ st Leone). A disposizione Beolchi, Cafaro, Pitrelli, Khlifi. All. Ranzani.

Arbitro: Guerra di Voghera (Sechi di Crema e Giaramita di Chiari).

Marcatore: 4’ st e 31’ st Pontiggia (S).