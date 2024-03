news

GALLARATE- Nella 26′ giornata del campionato di Eccellenza, la Castanese sorprende in rimonta l’Fbc Saronno trovando una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Il risultato finale della gara è di 2 a 3 in favore proprio degli ospiti.

Al termine della gara l’allenatore dei biancoverdi, Alfio Garavaglia, si è espresso ai nostri microfoni: “Sono 3 punti importantissimi, noi pensavamo di farli mercoledì con il Meda, invece ci è andata male. Li abbiamo fatti oggi, tra l’altro con due giocatori squalificati e quattro infortunati. Abbiamo fatto una partita da squadra vera: bravi a soffrire e colpire quando ci hanno lasciato gli spazi. Vittoria, inoltre, contro una delle squadri più forti, dal punto di vista tecnico del campionato, se non addirittura la più forte. Hanno tutti i giocatori con qualità tecniche superiori, da categoria maggiore”.

Fbc Saronno-Castanese 2-3 (1-1)

FBC SARONNO (4-1-3-2): Tucci; D’Onofrio (14’ st Sardo), Bello, Alushaj, Zucchetti; Baldan; Proserpio, Sala (1’ st Ruggieri), Di Noto; Pontiggia, Russo. A disposizione Vinci, Meroni, Bruzzone, Martini, Malinverno, Marangoni, Polloni. All. Tricarico.

CASTANESE (4-4-2): Menegon; Veroni, Parini, Rabuffi, Lazar; Oliviero (27’ st Catizone E.), Raimoldi (31’ st Bertoli), Stioso, Moretti; Femmino (42’ st Casagrande), Salom. A disposizione Catizone R., Carugati, Losco, Perola. All. Garavaglia.

Arbitro: Steffenoni di Bergamo (Sall di Bergamo e Morina di Chieri).

Marcatori: 5’ pt Pontiggia (S), 24’ pt Salom (Ca), 5’ st Moretti (Ca), 7’ st Salom (Ca), 21’ st Di Noto (S).

Note – Angoli 6-5 Fbc Saronno. Ammoniti Parini, Proserpio, Alushaj, Bertoli. Recupero 1’-4’.