Primo piano

SARONNO- Nella 32′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l‘Fbc Saronno subisce una dura sconfitta casalinga contro il Calvairate, che trionfa con il risultato di 0 a 4.

Nel primo tempo il Calvairate si porta subito in vantaggio: sul cross dalla fascia sinistra Di Noto colpisce di mano e dal dischetto Personè spiazza Vinci. Al 19′ ci prova Russo dalla distanza, ma il pallone si perde alto sopra la traversa. Alla mezz’ora di gioco raddoppiano gli ospiti con la spizzata di Sow per l’inserimento di Personè, che insacca da pochi metri. Al 32′ arriva anche il terzo goal per il Calvairate: da angolo Conte trova l’incornata di Aliotta che si infila alle spalle di Vinci. L’Fbc Saronno si rilancia per provare ad accorciare le distanze e crea diverse chance. Al 37′, infatti, sfiora la rete con il colpo di testa di Baldan salvato sulla linea da Sow. Al 42′ doppia occasione per gli amaretti: prima la conclusione di Pontigga respinta da Colombi, poi sulla ribattuta Russo colpisce il palo da posizione defilata.

Nella ripresa il Saronno spinge, ma non riesce a concretizzare: Baldan vede e serve Pontiggia in area, ma Scaccabarozzi in scivolata gli nega il 21′ gol stagionale. Al 63′ Proserpio fallisce clamorosamente da pochissimi passi, calciando a lato dello specchio di porta. Al 73′ arriva il poker ospite con lo stacco imperioso di Sow, che incorna e batte Vinci.

Con questa sconfitta il Saronno rimane fermo a 47 punti, nella zona neutra della classifica; dall’altra parte il Calvairate si porta a due lunghezze dalla zona playoff.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Fbc Saronno-Calvairate 0-4

FBC SARONNO (4-1-3-2): Vinci; D’Onofrio, Alushaj, Rudi, Meroni (7’ st Zucchetti); Baldan; Proserpio (25’ st Martini), Di Noto (1’ st Sardo), Sala (29’ st Ferrari); Russo (28’ st Pecis Al.), Pontiggia. A disposizione Tucci, Pecis A., Villani, Di Trani. All. Tricarico.

CALVAIRATE (3-1-4-2): Colombi; Aliotta, Scaccabarozzi (20’ st Villa), Di Maggio; Passoni (43’ st Carrara), Achenza, Moratti, Campanella (29’ st Paloschi); Conte (37’ st Panepinto); Sow, Personé (20’ st Visigalli). A disposizione Carella, Ghiacci, Cutolo, Orlandi. All. Motta.

Arbitro: Bertin di Como (MIssaglia di Monza e Golzi di Seregno).

Marcatori: 3’ pt Personé (Ca) (rig), 29’ st Personè (Ca), 32’ st Aliotta (Ca), 28’ st Sow (Ca).

Note – Spettatori 150. Angoli 5-2 Fbc Saronno. Ammoniti Scaccabarozzi, Proserpio, Baldan. Recupero 1’-4’.