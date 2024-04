Calcio

UBOLDO- Nella 30′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel girone Z, la Pro Juventute ospita il Calcio San Giorgio in un match dominato dai padroni di casa che trionfano per 3 a 1.

Nel primo tempo partono meglio gli ospiti, che spingono per trovare la rete del vantaggio, che arriva su calcio di rigore al 20′: Reina si presenta sul dischetto e concretizza spiazzando Caruana. La Pro Juventute non molla e nel finale di tempo pareggia i conti con Conchet che serve Colombo e l’attaccante non sbaglia davanti al portiere avversario.

Nella ripresa i padroni di casa spostano il baricentro nell’area del Calcio San Giorgio in cerca della vittoria e creano diverse occasioni da rete. Il goal arriva all’82’ con Venegoni che trova nuovamente Colombo in area, che sigla la doppietta personale. A chiudere il match e le marcature è la rete di Anafllouss, che sancisce la vittoria della Pro Juventute.

Con questa vittoria la Pro Juventute termina il campionato in terza posizione e affronterà la Lainatese ai playoff. Il Calcio San Giorgio, invece, dovrà scontrarsi con il Coarezza nella sfida playout.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Pro Juventute-Calcio San Giorgio 3-1

PRO JUVENTUTE: Caruana, Reda, Costantino, Radaelli, Panaia, Conchet, Digiglio, Flores, Colombo, Secchieri, Ferrario. A disp: Falcone, Dalzovo, Ceriani, Pittalis, Crespi, Venegoni, Anafllouss, Dragoni, Montoli. All. Abbruzzese.

CALCIO SAN GIORGIO: Stallone, Mezzenzana, Colombo, Bianchi, Buttazzo, Ruggeri, Reina, Wizemann, Costa, Grassini, Tommasi. A disp: Travaglin, Pedrani, Raimondi, Tino, Costa, Casali, D’Aluisi, Ardizzone, Panozzo. All. Cerri.