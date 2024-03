news

SARONNO – Intensa e accorata molto sentita e sincera. Così si può descrivere l’omelia del vicario episcopale Luca Raimondi che ieri, venerdì 29 marzo, ha presieduto la Via Crucis a Saronno “per star vicino alla comunità in questo momento di lutto per la morte del prevosto don Claudio Galimberti e suor Annunciata”.

Il ricordo dei due religiosi è tornato più volte nell’omelia partita da un plauso ai giovani e proseguita con un “grido” contro “gli uomini imbecilli che fanno guerra e terrore”.

Nella riflessione affidata dal religioso ai tanti fedeli presenti in piazza Santuario dopo aver attraversato dal città con partenza dal Santuario di Padre Monti anche una citazione di Ungaretti e di don Tonino Bello.

La chiosa sulla potenza e il significato della Pasqua capace di rinnovarsi ogni anno senza perdere significato, potenza o valore.

