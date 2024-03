Città

SARONNO – A causa del maltempo la Via Crucis che stasera, venerdì primo marzo, avrebbe dovuto percorrere il centro storico da piazza Libertà al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli si terrà all’interno della chiesa Prepositurale.

Resteranno comunque attivi, per accogliere i fedeli e i pullman, alcuni divieti di sosta (con rimozione forzata) di transito.

– via Manzoni (tratto compreso tra via Tommaseo e via Roma): dalle 18 sino alle 21 vige il divieto di sosta in regime di rimozione forzata, per consentire la fermata di autobus in uso a pellegrini e fedeli;

– Piazza Mercanti, via Griffanti e via Pagani (tratto compreso tra via Ferioli e via Griffanti): dalle 18 sino alle 24 vigono divieto di transito e sosta in regime di rimozione forzata, ad eccezione di autobus e mezzi di trasporto in uso a pellegrini e fedeli;

– via Roma (tratto compreso tra via Manzoni e piazza Libertà): dalle 18 sino alle 22 vige divieto di transito veicolare, per consentire l’afflusso in sicurezza dei fedeli, in piazza Libertà;

QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO

