SARONNO – “Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha fatto bene a mettere gli emiliano-romagnoli in guardia dal rischio di un governo leghista. In una regione che per anni ha funzionato con il pilota automatico, come la Lombardia, il presidente Attilio Fontana è riuscito a peggiorare le prestazioni della sanità, come qualità e liste di attesa. In materia economica e produttiva, la Lombardia sembra ormai essersi adagiata sull’idea che a funzionare possa essere la sola Milano e che un’intera regione di 10 milioni di cittadini possa dipendere dal suo capoluogo. Milano funziona sempre meglio, la nostra Lombardia no: possiamo ancora parlare di buon governo del centrodestra e della Lega?”, ha dichiarato il deputato di Italia Viva, il saronnese Gianfranco Librandi.

“Se Bonaccini verrà confermato presidente della Regione Emilia Romagna – ha spiegato Librandi – ci saranno più chance che una seria e coerente autonomia diventi realtà, a vantaggio dei cittadini e dei servizi locali di cui usufruiscono. Se invece si imporrà anche a Bologna il regionalismo da operetta di Fontana e Zaia, finiremo per non avere nessuna autonomia”, ha concluso –Gianfranco Librandi, in una nota diffusa alla stampa.

02012020