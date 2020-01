Calcio 2′ cat. N: la Projuve argina un macho Nerviano

UBOLDO – E’ stata una partita maschia quella andata in scena oggi pomeriggio ad Uboldo frutto dell’aggressività degli ospiti che non hanno permesso ai padroni di casa di portare avanti lo gioco. Pur in affanno gli uomini di mister Colombo hanno costruito tantissimo il risultato non si vede però grazie ad un’ottima prestazione di Policastro che ha parato davvero l’impossibile.

I padroni di casa posso reclamare anche per due gol di Colombo annullati per fuorigioco (tante le proteste soprattutto per l’ultima occasione). A risolvere la partita alla fine due rigori: il primo per gli ospiti al 18′ e il secondo nella ripresa per la Projuventute. A trasformarlo Colombo vittima nel corso della partita di un vero e proprio accerchiamento tanto di essere vittima del fallo che ha portato l’arbitro a concedere il rigore.

Projuventute – Calcio Nerviano 1-1

PROJUVENTUTE Caruana, Reda, Venegoni, Flores, Ceriani, Conchet, Panaia, Lonetto (38′ st Bergomi), Colombo, Lauria (20′ st Petrarca), Meloni (40′ st Beccari). A disposizione: Camillò, Seiti, Geron, Frasson. All. Colombo

CALCIO NERVIANO Policastro, Pisano (29′ Carabelli), Mirachi, Larrea, Gessi, Sartirana, Zani, Dipalma (12′ st Befani), Binetti (33′ st Giunta), Costagliola (26′ st Cartasso), Pierazzi (20′ st Masoud). A disposizione Re Martini, Giudici, Tozzoni, Cavagliere. All. Nisi

Marcatori: pt 38′ Pierazzi (C) (r); st 18′ Colombo (P) (r)

