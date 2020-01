LAZZATE – Dopo il ko di settimana scorsa nella prima gara del nuovo anno in casa del Calvairate, l’Ardor Lazzate rialza subito la china e porta a casa una grande vittoria contro il Verbano Calcio capolista del girone A di Eccellenza. Decisivo il gol al 10’ del nuovo numero nove gialloblu Domenico Grasso, che con un delizioso lob scavalca Ruzzoni e sigla la rete del definitivo 1-0. La caccia per un posto ai playoff riparte da qui, i ragazzi di Vianello faranno tutto il possibile per raddrizzare un’annata che, nonostante la falsa partenza, puó ancora regalare tante emozioni e colpi di scena.

Ardor Lazzate-Verbano Calcio 1-0

ARDOR LAZZATE: Bizzi, Peverelli, Candolini, Calviello, Sala, Pescara, Ierardi, Tindo, Grasso, Scapinello, Anzano. A disposizione Nocco, Torriani, Pieri, Tedino, Altamura, Tranchev, Corti, Ballabio, Zanardi. All. Vianello

VERBANO CALCIO: Ruzzoni, Scurati, Santagostino, Crociati, Dal Santo, Malvestio, Roveda, Gomez, Oldrini, Doria, Gecchele. A disposizione Sburlati, D’Angelo, Leonardi, De Maddalena, Jelmini, Caldirola, Dervishi. All. Celestini

Arbitro: Dasso di Genova (Beloli e Arshad Usman di Bergamo)

Marcatori: 10’ pt Grasso

foto d’archivio.