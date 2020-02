SARONNO – Ieri pomeriggio a Busto Arsizio si è tenuto l’incontro dei giovani con Antony Mammino coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Lombardia, Federico Utrechthavik Radice responsabile giovani della Provincia di Varese e Marco Trentini.

All’incontro hanno partecipato, per la delegazione di Forza Italia di Saronno, Federico Marri e Filippo Cannatelli. “Attenzione, competenza, ma soprattutto passione – spiegano i due saronnesi – è ciò che ha trasmesso Antony che da subito si è reso disponibile a dare tutto il supporto per portare avanti le idee ed i progetti per Saronno e per la nostra Provincia”.

Forza Italia Saronno ha presentato negli ultimi giorni il Comitato Organizzativo che sosterrà il referente cittadino, Agostino De Marco, alle prossime elezioni amministrative. Al momento il gruppo è costituito da Lucio Bergamaschi responsabile problematiche sociali, sanità ; Federico Marri responsabile giovanile; Mariaelena Pellicciotta e Renato Cattaneo responsabili politiche territoriali; Adelmo Cao responsabile iniziative a favore del commercio locale; Filippo Cannatelli responsabile web e social, Luciano Silighini Garagnani responsabile comunicazione,organizzazione.