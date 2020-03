A terra scooter e bicicletta: irregolare accompagnato in Questura

LIMBIATE – Traffico in tilt nel fine settimana a Limbiate per uno scontro tra uno scooter e una bicicletta avvenuto in corso Como, al confine con Bovisio Masciago.

L’incidente ha visto coinvolti lo scooter che procedeva sulla Comasina e la bicicletta che usciva da via Bonaparte e che non dava la precedenza al mezzo a motore: quest’ultimo, per evitare l’impatto, è scivolato sull’asfalto. Sul posto, tre ambulanze e un’auto medica, ma i due feriti, le due donne a bordo dello scooter, non erano gravi: entrambe trasportate all’ospedale di Desio in codice giallo, sono state medicate con prognosi di una settimana. Impegnativi i rilievi della Polizia locale e la gestione del traffico delle 18: la via Como è stata chiusa da via Bonaparte a via Manara per permettere i soccorsi. Durante i controlli, gli agenti hanno identificato il ciclista, 42 anni di nazionalità egiziana, risultato senza fissa dimora e privo di permesso di soggiorno e, di conseguenza, accompagnato in Questura a Milano per ulteriori verifiche a definizione della sua posizione in Italia.

