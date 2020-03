Mozione di sfiducia a Solaro: interviene anche il Pd

SOLARO – Il Partito Democratico di Solaro risponde con fermezza al doppio attacco ricevuto dalla Lega in consiglio comunale e qui pubblichiamo la sua nota.

“Il gruppo Centro Destra Solaro guidato da Gianmarco Belotti ha presentato una mozione di sfiducia all’assessore PD Monica Beretta e ha sostenuto, nell’ambito di un’interrogazione sulla tassa rifiuti al vicesindaco Ranieri, che tutti i partiti di Solaro, tranne la Lega, sono morosi. Sulla prima questione il PD ritiene, come tutto il Gruppo di Insieme per Solaro, che la sfiducia al nostro assessore sia totalmente infondata. Monica Beretta sta lavorando bene su tanti fronti, con risultati tangibili e riconosciuti, e un errore tecnico non incide sul valore della delega alla legalità e sui tanti progetti promossi dal nostro assessore in questi anni.

Rispetto al ritardo nel pagamento della tassa rifiuti, abbiamo messo al corrente i nostri iscritti della dimenticanza: il PD ha sempre versato il dovuto e continuerà a farlo nel rispetto delle tempistiche”.

Il partito solarese ha ritenuto questa nota doverosa per rispondere agli attacchi del gruppo Centrodestra Solaro, ribadendo che si tratta però dell’ultima sull’argomento, considerata l’emergenza a cui è necessario far fronte in questo momento. “Il consigliere Belotti con questa tattica basata sull’attacco personale e sul racconto di panzane, fa più male a se stesso che al PD – conclude il segretario Meloni – Continuiamo ad avere la dimostrazione che la sua attività politica sia diventata un semplice gioco di accuse personali e diffamazioni. Per noi il consiglio comunale è invece il luogo di un confronto serio sui contenuti delle scelte amministrative. Rimandiamo tutto al mittente e gli consigliamo di lasciare questa parte ridicola dello sceriffo di paese, che non gli si addice”.

