Politica

SARONNO – E’ convocato per oggi, venerdì 19 aprile, con inizio alle 20.30 in Auditurium Aldo Moro, il Consiglio comunale di Saronno.

Con il seguente programma:

a) Seduta Ordinaria aperta, per la trattazione del Punto 1 all’ordine del Gìgiorno:

• alle 20.30 relazione dell’Assessore al Bilancio;

• alle 21 seduta aperta agli interventi dei cittadini in presenza;

• alle 21.30 seduta straordinaria. Seduta Straordinaria Deliberativa a seguire, per la trattazione del Punto 2 all’Ordine del giorno.

La diretta:

All’ordine del giorno:

Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023 e del Rendiconto consolidato del Comune di Saronno e dell’Istituzione Comunale Mons. P. Zerbi, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011.

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta sarà trasmessa in streaming e per radio; il pubblico potrà seguire lo svolgimento dei lavori utilizzando i canali indicati di seguito. La diretta video è seguibile al link: https://saronno.civicam.it, mentre la diretta audio è disponibile sulla app o sul sito di Radiorizzonti InBlu 88, DAB+ (per ora Mi e provincia).