ROVELLO PORRO – Anche i volontari dell’Ave, l’Associazione verde età di Rovello Porro, si sono mobilitati per lanciare un positivo messaggio ai concittadini, per quanto riguarda il rispetto delle regole per contenere l’epidemia di coronavirus. L’hanno fatto su Facebook pubblicando il cartello “Andrà tutto bene, basta rispettare le regole” con tanto di Amuchina in primo piano. E con l’aggiunta dell’hashtag #iorestoacasa.

In questa notte fra lunedì 9 e martedì 10 marzo, con il premier Conte che ha dovuto prendere il provvedimento forse più difficile della storia repubblicana dell’Italia, ogni mezz’ora su ilSaronno e per tutta la notte e sino alle 6 pubblicheremo gli appelli che ci sono arrivati e continuano ad arrivare per informare e chiedere ai cittadini di rispettare le regole. Ne va della salute di tutti noi.

(foto: il cartello preparato dai volontari dell’Ave di Rovello Porro)

10032020