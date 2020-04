SARONNO – Pochi dettagli in modo che il legittimo proprietario possa dimostrare di esserlo e riprendersi quanto ha perso. L’altro giorno sull’albo pretorio è stato reso noto il rinvenimento di 150 euro in contanti sul territorio comunale.

Il comando di polizia locale non ha reso noto ne il luogo del ritrovamento ne il taglio delle banconote in modo che chi li ha persi possa dimostrare di esserne il legittimo proprietario. Del resto i soldi sono stati notati da un saronnese che dimostrando una buona dose di onestà li ha consegnati al comando di polizia locale in piazza Repubblica proprio nella speranza che chi li ha smarriti ne torni in possesso.

Se nessuno si facesse avanti? Tra un anno il saronnese che li ha ritrovati potrà reclamarli. E’ successo proprio questo qualche settimana fa con l’anello ritrovato un anno prima da un’anziana saronnese che ne è diventata proprietaria dopo un anno.