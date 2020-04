SARONNO – Dopo un paio di giorni di tregua, senza nuovi contagi, la dimostrazione che l’emergenza coronavirus è tutt’altro che finita anche nella zona viene dai dati più aggiornati, quelli di ieri sera. Il contagio ha ripreso a muoversi all’insù in provincia di Varese con uno dei peggiori incrementi di sempre (+143 casi in ventiquattro ore) ed anche la zona del Saronnese e del vicino comasco non sono risultate esenti. Con +2 a Saronno, +3 a Caronno Pertusella, +1 a Cislago, +2 ad Origgio.

Saronno 95 (93)

Uboldo 11

Origgio 24 (22)

Caronno Pertusella 60 (57)

Gerenzano 17

Cislago 19 (17)

Rovello Porro 12 (10)

Rovellasca 13 (12)

Turate 27 (26)

Lomazzo 16 (15)

Bregnano 15

Come leggere i dati locali – Quelli pubblicati dal nostro giornale sono solo di fonte ufficiale, nella stragrande maggioranza sono forniti direttamente dai sindaci e dalle amministrazioni locali interessate. Perchè talvolta ci sono anche variazioni anche all’ingiù? Sono il frutto degli approfondimenti compiuti da ilSaronno proprio con i sindaci per appurare che il dato rispecchi gli effettivi residenti. Capita infatti (come a Gerenzano e Cislago, ad esempio) che vi siano persone solo formalmente residenti in una certa località ma in realtà abitanti, e domiciliate da tempo altrove, ed anche in città lontane. In questo caso, vengono “rimosse” dal conteggio locale, che quindi da un giorno all’altro potrebbe dare l’impressione di non “combaciare”.

10042020