Saronno, scontro all’incrocio: Smart sfonda due auto in sosta

SARONNO – Molti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio alle 14,30 tra via Vincenzo Monti e via Padre Reina. A ricostruire l’accaduto, dalla dinamica alle responsabilità, sarà il comando di polizia locale di piazza Repubblica che ha inviato sul posto una pattuglia che ha effettuato tutti i rilievi necessari e raccolto le testimonianze dei presenti.

Appena scesi dalla pattuglia gli agenti hanno trovato una Golf al centro dell’incrocio colpita da una Smart che è carambolata finendo la sua corsa contro due vetture in sosta precisamente una Jeep ed una Lancia Y. Illesi i conducenti delle due automobili da cui è partito in sinistro. Secondo la prima ricostruzione la Smart, che procedeva verso viale Rimembranze da via San Giuseppe lungo via Monti, avrebbe cercato di evitare la Golf uscita dallo stop di via Padre Reina.

Non è stato necessario l’intervento di mezzi di soccorso perchè malgrado le auto decisamente danneggiate, soprattutto la Smart, i conducenti non hanno riporto lesioni o contusioni. I vigili hanno rintracciato anche i proprietari delle auto in sosta.

12052020