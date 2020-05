[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Saranno consegnati oggi al massimo domani gli ultimi 50 pacchi della prima tranche di aiuti alimentari attivata dall’Amministrazione comunale con i fondi stanziati dal governo per l’emergenza alimentare. Degli oltre 200 mila euro arrivata a Saronno il Comune ne ha utilizzati 60 mila: “Tra oggi e domani al massimo – ha spiegato ieri sera l’assessore ai Servizi sociali Gianangelo Tosi nell’intervista a ilSaronno – saranno completate le consegne degli ultimi 50 pacchi portando così a 518 il numero di famiglie aiutate in questa prima fase”.

Sempre questa settimana dovranno partire le pratiche per una nuova tranche di aiuti: “L’importo – spiega l’assessore – sarà decisamente ridotto rispetto a quello della prima parte ma spero che i tempi, superati i primi problemi burocratici, siano nettamente più celeri”.

Confermato l’impegno di Croce Rossa, Emporio della solidarietà e Banco alimentare per la distribuzione cambierà la composizione dell’aiuto.

“Abbiamo deciso di inserire anche dei buoni spesa da 20 euro calibrati in base al numero di componenti del nucleo familiare – chiarisce l’esponente della Giunta – l’importo dei buoni sarà comunque molto ridotto rispetto a quello del pacco la cui composizione non cambierà rispetto al precedente. Questo perchè resta primario evitare che si crei una sorta di mercato nero di queste tessere. Abbiamo però pensato di inserire questa soluzione per permettere alle famiglie di acquistare prodotti freschi che inevitabilmente non possono essere presenti nei pacchi e per quei prodotti, come ad esempio gli assorbenti, non presenti nella dotazione del primo pacco“.

12052020