SARONNO – Il covid-19 e l’impossibilità di organizzare momenti d’aggregazione hanno costretto il liceo Legnani in via Carso e l’associazione Amici del Legnani a rinunciare all’amatissimo appuntamento con la “Color run” la corsa che riuniva tutti gli studenti in un percorso per le vie cittadine. L’evento si sarebbe dovuto tenere sabato 6 giugno e pur essendo solo alla terza edizione era attesissimo. Nell’ultimo mese di scuola sono nate due iniziative la “Color run 2020” una sfida a distanza sui contapassi che dal 25 al 29 maggio ha coinvolto studenti e docenti e la Virtual Legnani’s run, un contest organizzato dall’associazione Amici del Legnani. Dal 31 maggio al 2 giugno i protagonisti della vita scolastica hanno postato “foto e video colorati e divertenti ispirati alla Legnani’s Run” in sfide incrociate tra studenti, famiglie, docenti e personale Ata. Tra tutto il materiale postato sui social con l’hashtag #legnanisrunning quelli più convincenti saranno premiati oggi sempre “online”. “Il rispetto delle regole è importante – concludono gli organizzatori – ma la voglia di celebrare insieme la fine di questo imprevedibile anno scolastico è stata più forte e ha generato ben le due iniziative sorelle”.

COLOR RUN UN MOMENTO DELL’EDIZIONE 2029



(foto copertina: ultima edizione)