SARONNO – “Non sarà una mela marcia a rovinare l’encomiabile e preziosa azione svolta dall’ospedale di Saronno nell’affrontare l’emergenza Covid-19″.

Inizia così la nota di Fratelli d’Italia in merito alla vicenda dell’arresto della farmacista dell’ospedale per la rivendita con un imprenditore delle lame per laringoscopio acquistate e pagate dal presidio di piazzale Borella.

“Quello di Saronno è un presidio territoriale importantissimo non solo per i saronnesi . Pensiamo all’impegno e alla dedizione di tutte le categorie sanitarie operanti nella struttura. Un’ospedale che è nel cuore dei saronnesi come hanno dimostrato con le loro numerose e svariate donazioni. In questi mesi intensissimi è stata assegnata la Ciocchina, un segno di riconoscenza e di legame ancor più forte tra Saronno ed il suo ospedale.

Ringraziamo le indagini che hanno riportato la legalità e chi dall’interno della struttura ha denunciato l’accaduto, dimostrando che anche in una situazione emergenziale il controllo non è mancato. Fratelli d’Italia Saronno vuole nuovamente ringraziare tutto l’ospedale per ciò che ha fatto è che farà per il bene della comunità”.