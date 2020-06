VARESE – “Congratulazioni e buon lavoro alla nuova segretaria generale della Cgil Varese, Stefania Filetti. Sono certa che Stefania saprà affrontare tutte le sfide che quotidianamente attendono il sindacato in un momento così complesso per le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori. Da parte mia ci sarà massima collaborazione istituzionale, come ho sempre cercato di fare in questi anni, con l’obiettivo di trovare insieme risposte concrete su temi fondamentali quali il lavoro e lo sviluppo economico del nostro territorio”. Così Maria Chiara Gadda, parlamentare locale di Italia viva.

Il ruolo del sindacato è imprescindibile per i diritti dei lavoratori, soprattutto in una fase socio-economica delicata come quella che sta vivendo il Paese, e Stefania Filetti saprà sicuramente guidare la Camera del Lavoro varesina grazie alla sua esperienza e alle sue riconosciute capacità dirigenziali. Inoltre desidero ringraziare il segretario uscente, Umberto Colombo, per la collaborazione istituzionale e il costante confronto serio e concreto di tutti questi anni. A Umberto i miei più sinceri auguri per il suo nuovo incarico.

