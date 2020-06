MILANO – L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha incontrato a Palazzo Lombardia di Milano i rappresentanti delle Comunita’ terapeutiche accreditate con la Regione. “Abbiamo affrontato tematiche importanti – spiega Gallera – nel corso di un momento di lavoro costruttivo e propositivo. L’obiettivo comune e’ quello di armonizzare la necessita’ di adottare misure di sicurezza anti-Covid a tutela degli ospiti e degli operatori, come previsto dalla Delibera approvata dalla Giunta Regionale il 9 giugno scorso, con le indiscutibili esigenze di garantire una presa in carico adeguata, tempestiva e strutturata in Comunita’ ad una fascia d’utenza molto delicata”.

“Nella cornice delle rigide disposizioni nazionali in materia di

contenimento del coronavirus – aggiunge l’assessore – i rappresentanti del Welfare e delle Comunita’ terapeutiche lavoreranno in questi giorni per elaborare un documento applicativo che sintetizzi le diverse indicazioni, prevedendo all’occorrenza la possibilita’ di effettuare il tampone e l’isolamento preventivo e propedeutico all’accesso, direttamente all’interno della struttura, in aree isolate e adeguate”. “L’analisi della diffusione del Covid-19 – conclude Gallera – ha evidenziato che all’interno delle comunita’ terapeutiche i contagi siano stati minimi, se non addirittura inesistenti”. Il documento di sintesi sara’ elaborato entro pochi giorni, al fine di garantire lo sviluppo dell’attivita’ ordinaria a beneficio della salute degli ospiti e della qualita’ del lavoro degli operatori.

(foto archivio)

