SARONNO – Si svolgerà a Saronno il primo summit di psicologia della città. L’evento, dal titolo “Digital Summit di Psicologia – Saronno” avrà luogo il 12 settembre, dalle 9 alle 22.

Impegnatissimo il programma della giornata: più di 12 interventi dal carattere scientifico e tavoli di discussione per la divulgazione della cultura psicologica sul territorio. Il summit gratuito avrà luogo sulla piattaforma Zoom sebbene a posti limitati – per la partecipazione è necessario prenotarsi sul sito web www.centroterapia.it

A questa manifestazione culturale oltre ad alcune tavole rotonde saranno presenti due ospiti di prestigio nel panorama della psicologia italiana: il dott. Giovanni Maria Ruggiero e il dott. Davide Nahum.

Ad aprire l’incontro, alle 9, sarà una presentazione e un’introduzione, che si protrarranno per mezz’ora. Poi si parte con il primo intervento, tenuto dalla dottoressa Sara Maestroni, dal titolo “Circolo della Sicurezza: riscoprirsi attenti ai bisogni dei bambini, a partire dalla nostra esperienza

di figli”.

Alle 10 sarà il turno della dottoressa Nerella Selvatici, che tratterà delle le modalità didattiche nell’emergenza, con un intervento di mezz’ora dal titolo “L’uragano Covid: tra Didattica a Distanza (DAD) e Didattica di Vicinanza (DV)”.

Il dottor Edoardo Perini prenderà, poi, la parola alle 10.30 con il suo elaborato “Dal bambino “rotto” al bambino competente”.

Alle 11 la prima tavola rotonda tenuta da questi tre professionisti, un’occasione di discussione e incontro per approfondire i temi trattati in questa prima parte della mattinata.

Si prosegue alle 11.30 con un intervento della dottoressa Paola Marinoni, che parlerà di Terapia Meta-Cognitiva, prima di concludere la mattinata con i dottori Simone Sottocorno e Gaia Guggeri che tratteranno il tema della depressione nel loro intervento “Terapia integrata: un modello di intervento nella depressione”.

Dalle 12.30 alle 13.30 la pausa pranzo segnerà la chiusura della mattinata e l’inizio degli incontri pomeridiani, aperti dalla dottoressa Laura Beccia con l’intervento dal titolo “Reinventa la tua vita. La Schema Therapy: un approccio efficace ai problemi psicologici”.

Alle 14 si parlerà di psicoterapia e del suo funzionamento, con il dottor Tiziano Monea, alla cui conclusione sarà avviata la seconda tavola rotonda: un nuovo confronto con i medici.

Si riprende alle 15, trattando il delicato argomento dei disturbi alimentari con la dottoressa Silvia Domenichini, il cui intervento prende il titolo di “Quando le emozioni diventano cibo: il trattamento dei disturbi alimentari” ; a continuare, “Mindful eating: l’utilizzo della mindfulness nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare” della dottoressa Annarita Scarola – i due interventi sfoceranno in un altro momento di incontro e confronto con i professionisti che avrà luogo alle 16.

Il pomeriggio continuerà con quattro interventi di mezz’ora l’uno: la dottoressa India Lisa Minelli tratterà “Gestire lo stress e il cambiamento nella complessità – Manuale di sopravvivenza” , la professionista Veronica Valeriani interverrà con un discorso dal titolo “L’intervento psicologico per i disturbi del sonno”, la dottoressa Anna Maria Mirto parlerà di prevenzione al decadimento cognitivo e alla demenza, prima di lasciare la parola alla dottoressa Angela Cattaneo che concluderà gli interventi pomeridiani con l’elaborato “Come le neuroscienze ci aiutano a comprendere il mal di vivere”.

Alle 18.30 la tavola rotonda porrà fine agli interventi pomeridiani, prima della pausa cena.

Gli ultimi contributi avranno luogo dalle 20.30: i professionisti di fama nazionale Giovanni Maria Ruggero e Davide Nahum terranno due interventi di 45 minuti, prima di trarre le conclusioni della serata con saluti e ringraziamenti.

(in foto: la locandina)

27082020