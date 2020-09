Alle 10 maglietta bianca per il funerale di Willy

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota in merito all’iniziativa di Celim proposta ij occasione del funerale di Willy.

“Celim intende aderire alla richiesta della famiglia di Willy di indossare una maglietta o una camicia bianca in occasione del suo funerale, «come simbolo di purezza e gioventù».

Come fatto in occasione della campagna #magliettarossa di Libera, chiediamo di farvi/farvi fare una foto, da soli o in compagnia, con una maglietta bianca indosso e di mandarcela entro le 10 (orario della funzione) in modo che possiamo divulgarle sui nostri social.

Mandate a [email protected] o a [email protected]

In alternativa, o insieme, potete caricarla sulla vostra pagina ricordandovi assolutamente di taggare @CELIM Milano e il nostro progetto @odiarenoneunosport

Queste indicazioni valgono tanto per Facebook quanto per Instagram.

Su Instagram esiste anche la pagina willy_monteiro_duarte e l’hashtag #magliettabianca, anche se in questo momento è slegata dall’inziativa.

Divulgate la nostra richiesta a chiunque volete, anzi a più persone possibile, anche fra soci volontari e sostenitori vari perché non è detto che, con così poco preavviso, si riesca a raggiungerli tutti”