SARONNO – Martedì 15 settembre Saronno ospiterà un altro “vip” della politica italiana: Giuliano Pisapia, europarlamentare del Partito Democratico, incontrerà la cittadinanza saronnese per sostenere il programma di Augusto Airoldi. Con l’ex-sindaco di Milano si parlerà di buona amministrazione e cura della città e dei cittadini, in particolare dei più fragili; temi cari anche all’europarlamentare Giuliano Pisapia.

Il caffé Pigreco si animerà di discussioni di politica e musica: un dj terrà compagnia ai presenti nell’attesa che le 18 giungano e alla conclusione dell’evento, quando un rinfresco sarà offerto a tutti i presenti.

Riportiamo l’invito Augusto Airoldi alla cittadinanza:

“Saronno è una città abbandonata a se stessa da 5 anni. Ha attraversato il lockdown come un aereo con il pilota automatico che entra nell’uragano senza che il capitano ne prenda i comandi. Fagioli e la sua

Amministrazione si sono distinti per un silenzio ancora più assordante del consueto.

Cosa significa parlare oggi di buona politica nell’amministrare una città? C’è un modello virtuoso, che va al di là delle singole proposte di programma per la rinascita della città e ne può rappresentare la volontà di ripartenza e di riscatto dopo un quinquennio opaco?

Ci sono sindaci la cui esperienza amministrativa può essere presa ad esempio anche per la nostra città

perché hanno rimesso in moto una metropoli e l’hanno consegnata a chi ne sta facendo una invidiata capitale di livello europeo?

Noi crediamo di sì. Per questo abbiamo invitato Giuliano Pisapia a parlarci della sua esperienza da Sindaco di Milano dal 2011 al 2016, quando convinse i milanesi che un’alternativa era possibile. E oggi i fatti gli danno ragione. Giuliano, oggi parlamentare europeo PD, sarà con noi Martedì 15 Settembre dalle 18 in p.zza Libertà per un incontro che fa parte della mia campagna elettorale. Un’occasione da non perdere alla quale invitiamo tutti i saronnesi.”

(in foto: Giuliano Pisapia e Augusto Airoldi)

11092020