ORIGGIO – Stava camminando in via Saronnino quando è stato investito da un’auto. E’ il grave incidente avvenuto oggi pomeriggio alle 17,30 nella zona industrale al confine tra Origgio e Lainate.

Vittima dell’incidente un 47enne di cui per il momento non è stata resa nota la residenza. L’uomo è stato urtato dalla vettura ed è finito a terra. Nella caduta ha urtato violentemente la testa. Non a caso il personale sanitario, arrivato sul posto, si è subito preoccupato della lesione facendo intervenire anche l’automedica del 118 presto raggiunta dall’elisoccorso. Una volta stabilizzate le condizioni dell’uomo e prestati i primi soccorsi l’investito, un uomo di 47 anni, è stato trasportato in ospedale al Niguarda di Milano dove è stato ricoverato.

Sul posto anche i tutori dell’ordine che hanno provveduto a rilevare il sinistro e a deviare il traffico per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso.

(foto archivio. l’elisoccorso in azione nel Saronnese)