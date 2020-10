SARONNO – “La scorsa domenica e lo scorso lunedì mi avete eletto vostro Sindaco. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete così ampiamente accordato. A quanti di voi non mi hanno votato chiedo di guardare con fiducia e obiettività a ciò che io e la mia squadra faremo per la nostra Saronno.

Ci avete chiesto di rinnovare la modalità di amministrare la città, di rendere più facilmente accessibili e più efficienti i servizi comunali, di difendere le sorti del nostro Ospedale, di garantire l’apertura dei servizi di pre e post scuola. Ma anche di migliorare la qualità della vita nella nostra città, di ridurre il traffico di solo attraversamento che la paralizza in alcune ore del giorno, di porre massima attenzione al recupero dell’area ex- Isotta-Fraschini: in altre parole, una città diversa. Ho già iniziato a lavorare su questi temi e conto, nei prossini giorni, di darvi i primi riscontri.

In campagna elettorale ho promesso una Amministrazione che dialoga con i cittadini. Per questo motivo lo scorso mercoledì sono tornato al mercato da Sindaco eletto per incontrare e ringraziare i tanti saronnesi che mi hanno votato, ma anche per ascoltare, da Sindaco, le loro richieste. Sempre per questo motivo, ritornerò a breve nei diversi quartieri della città per incontrare i saronnesi accompagnato dai miei assessori.

Tutti assieme possiamo far ripartire Saronno, possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro pur in un periodo segnato da molte difficoltà economiche e incertezze sanitarie dovute al persistere dei contagi da Covid-19. A questo proposito invito ciascuno di voi a seguire coscienziosamente le indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e regionali.

09102020