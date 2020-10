SARONNO – “L’esperienza prima di tutto umana, poi professionale con i dipendenti del Comune di Saronno è stata profonda, interessante ed arricchente”.

Sono le parole dell’ex vicesindaco Pier Angela Vanzulli che traccia un bilancio della sua esperienza alla guida dell’assessorato al Bilancio della città di Saronno dove continuerà a operare come consigliere comunale della Lega.

“Ho collaborato con molti, ho lavorato con tanti ed ho trovato una alta professionalità.

Quando dopo il ballottaggio ho girato negli uffici per salutare tutti, il calore umano, gli abbracci (con le precauzioni della mascherina) e la commozione che ho trovato, sono stati per me il regalo più bello. La mia dirigente Pizzetti con Mozzato, Caputo e la legale Maccoppi sono state figure fondamentali affinchè potessi comprendere come approcciarmi alla macchina comunale saronnese. Tutto il mio ufficio ragioneria è stato all’altezza delle aspettative garantendo sempre un ottimo risultato”.

L’ex vicesindaco non rinuncia all’occasione per fare un sunto “in numeri” della sua attività: “Vorrei parlare anche dei risultati, non li ripeterò tranne due cifre che svettano su tutti.

Partiamo dai 3 milioni di euro derivanti dai contratti di locazione rinegoziati, le opere a scomputo affitto ed i residui attivi recuperati anche dopo più di 20/25 anni dall’inizio della procedura, attraverso l’ufficio Patrimonio di cui ero Assessore.

Aggiungo poi la seconda cifra che è di circa 2,1 milioni di euro. Ci hanno sempre chiesto in questi anni di fare di più per quanto riguardava il recupero crediti tributari o derivanti da sanzioni. Con la Saronno Servizi abbiamo lavorato ottimamente infatti abbiamo iniziato già da due anni l’iter procedurale e poi quello legale, per il recupero della somma di 2,1 milioni euro dovuta al Comune da una società saronnese relativamente al mancato pagamento Imu sugli edifici presenti in un’area dismessa. Abbiamo già avuto una sentenza a nostro favore, la controparte ha fatto ricorso, ma ritengo di poter dire che questa somma entrerà presto nelle casse del Comune.

Non ho parlato dei risultati ottenuti con il bilancio perché l’elenco è lungo, dico solo che lo lascio in ordine ed in equilibrio, come deve essere. Chiudo il mio mandato mettendo sul tavolo un risultato di circa 5 milioni di euro di entrate previste concretizzate o in fase di concretizzazione per il Comune di Saronno, ovvero per i cittadini.

Vanzulli guarda avanti: “Le preferenze ricevute mi portano in consiglio comunale in veste di consigliere di minoranza. Un ruolo mai rivestito che spero di interpretare al meglio per la Lega e per quanti mi hanno dato fiducia”.

(foto archivio di Edio Bison)