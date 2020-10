SARONNO – “E’ un bilancio assolutamente positivo: non solo è una celebrazione molto partecipata ma viene vissuta da tutti con una gioia e una freschezza speciali. Probabilmente anche perchè tiene conto della presenza dei ragazzi e quindi è snella e veloce”.

E’ con grande entusiasmo che il prevosto Armando Cattaneo traccia un primo bilancio dell’incremento delle celebrazioni con una proposta decisamente innovativa. Malgrado la presenza di due religiosi in meno, la comunità pastorale ha deciso di aumentare il numero di messe festive nelle sei parrocchie cittadine. Sono messe speciali perchè pensate per un pubblico decisamente impegnativo come spiega proprio monsignor Cattaneo: “Non è una messa generica, una speciale dedicata proprio ai ragazzi, bambini e genitori. Insomma un’occasione per le famiglie per riunirsi in una celebrazione domenicale pensata per loro”. Una formula che è piaciuta alle famiglie saronnesi come dimostrano le presenze: “Non solo sono celebrazioni sempre gremite, ovviamente nei limiti delle norme anticovid, ma l’età media dei fedeli è decisamente bassa come volevamo quando abbiamo pensato a questo momento”.