SARONNO – Si sta svolgendo in questi giorni la Staffetta Pink che, partita da Milano il 3 ottobre si concluderà domenica 18 ottobre con la PittaRosso Pink Parade, dopo 2100 chilometri percorsi lungo tutta la penisola dai 14 team sparsi in tutta Italia, uniti simbolicamente a diffondere il messaggio Niente ferma il Rosa, Niente ferma le Donne.

Nella prima tappa, tra le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi anche la saronnese Marina Cerani e la uboldese Valentina D’Arrigo, che hanno dato il loro sostegno alla campagna di sensibilizzazione per la lotta contro i tumori femminili, correndo ciascuna la mezza maratona di 21 chilometri.

Oltre all’ambito sportivo, le Pink Ambassador sono impegnate nella raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori femminili attraverso la piattaforma di crowdfunding Rete del Dono, dove potrete trovare la loro pagina personale per destinare il vostro contributo al progetto. Un segnale ed una testimonianza a tutte le donne perché nel mese dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno, sappiano che controlli e diagnosi precoce sono i più importanti strumenti per la lotta contro il cancro.

Marina in particolare è stata seguita per tutto il percorso dalla Breast Unit e dall’oncologia dell’ospedale di Saronno cui rivolge un enorme ringraziamento per averla curata e riportata attiva e determinata a non fermarsi.

15102020