Limbiate, Federica Mazzi presenta “Meravigliati di te stessa… ma anche di te stesso”

LIMBIATE – Venerdì 16 ottobre nella sede dell’associazione Cers – via fratelli Casati, Limbiate – Federica Mazzi ha presentato il suo libro Meravigliati di te stessa…ma anche di te stesso.

All’iniziativa si sono iscritte circa una ventina di persone, i posti erano limitati in modo da garantire il rispetto delle norme anti-covid, ma nonostante questo la scrittrice ha espresso il suo entusiasmo per la serata: “I presenti si sono mostrati partecipi – ha dichiarato Federica Mazzi – molte sono state le domande che mi hanno fatto percepire un vero interesse da parte di chi ascoltava”.

Il libro è stato descritto, dalla stessa scrittrice, come una sorte di manuale di coaching che si pone il fine di guidare i lettori lungo la strada che li condurrà a diventare protagonisti della loro vita. Federica è una counselor e coach certificata Pnl (programmazione neuro linguistica), che spinta dalla passione per la sua professione, per le persone, per il loro cambiamento e benessere, ha avuto l’idea di raccontare la propria vita utilizzando le tecniche del suo mestiere. Ha realizzato così uno strumento capace di accompagnare chiunque verso la vita che desidera, “Un percorso potente di crescita e cambiamento – così è stato definito dalla stessa scrittrice – che accompagnerà ognuno ad intuire come la crisi giunga per insegnare a tutti che noi siamo molto di più di quello che abbiamo sempre creduto di essere”.

E’ un libro utile per capire come attivare il proprio potere di scelta e di azione, così da poter iniziare a credere che è possibile per tutti vivere la vita che si merita.

