SARONNO – Grande paura, fortunatamente senza feriti, ieri pomeriggio in corso Italia dove un’Alfa Romeo Giulietta è piombata sulla folla a gran velocità.

Tutto è iniziato, intorno alle 18, in corso Italia quando l’auto ha forzato un posto di blocco dei carabinieri di Desio. Ne è nato un inseguimento con il conducente che, probabilmente ignorando la viabilità saronnese, entrato in città si è infilato nella zona a traffico limitato. E’ arrivato sulla folla da piazza Libertà ed ha iniziato a zigzagare fortunatamente evitando tutti i pedoni ma centrando in pieno uno degli alberelli. Perso il controllo della macchina non è riuscito ad evitare l’impatto con il parapedone prima e con la rastrelliera poi. Vista la malaparata i due uomini a borso hanno deciso di darsi alla fuga a piedi ma sono stati bloccati nella zona di via Caronni a poca distanza uno dall’altro. Ad aiutare la pattuglia impegnata nell’inseguimento anche diversi militari della compagnia cittadina a cui si sono aggiunti gli uomini della polizia locale impegnati in controlli antiassembramento proprio in centro. I due sono stati fermati e fatti salire sulle pattuglie. Quando le auto dei carabinieri sono ripartite in sirena alla volta del comando tra i presenti è partito un lungo applauso.

