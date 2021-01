Auto piomba in corso Italia. Le testimonianze (video e foto)

[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – “Sono ancora scossa, se mio marito non mi avesse strattonata sarei stata colpita dall’auto. Quando ho realizzato l’accaduto quasi svenivo”. E’ la testimonianza di Samantha una delle tante persone che oggi pomeriggio era in corso Italia quando l’Alfa Giulietta che ha saltato il posto di blocco dei carabinieri in Brianza è piombata sulla folla.

Concentrati sul tentativo di “seminare” i carabinieri i due fuggitivi hanno raggiunto Saronno ed evidentemente non conoscendone la viabilità hanno finito per infilarsi nel centro storico: “Ho visto l’auto tagliare la rotonda tra via Piave e via Roma in contromano” racconta un lettore de ilSaronno.

“Sono sbucati in piazza Libertà in un lampo grigio – racconta Filippo – quando ha visto l’auto schiantarsi sulla rastrelliera ho ringraziato il cielo che non avesse colpito nessuno”. C’è chi ha assistito all’arrivo dell’auto e al successivo fermo dei due occupanti seduto sulla panchina di corso Italia: “Non so se avrei fatto in tempo ad alzarmi prima dell’arrivo dell’auto se avesse proseguito la sua corsa”.

QUI LA PRIMA RICOSTRUZIONE DELL’ACCADUTO