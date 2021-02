VENEGONO INFERIORE – “Governo Draghi! Cari amici questa non è la sconfitta della politica… è la sconfitta della pessima politica fatta dagli incapaci!” Lo dice il consigliere provinciale, e sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi.

Prosegue Premazzi: “Abbiamo ora una grande occasione: ripartire dai migliori per ricostruire il Paese! L’era dei costruttori è cominciata”.

(foto: il consigliere provinciale e sindaco di Venegono Inferiore, Mattia Premazzi. L’esponente politico non è nuovo a commentare le vicende della politica nazionale, e nel recente passato non erano mancate le critiche al Governo per le scelte in tema economico e legate anche alla gestione dell’emergenza per il coronavirus)