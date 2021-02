Vaccinazioni in Lombardia, Candiani: “Bertolaso scelta giusta”

TRADATE – “La decisione di affidarsi a Guido Bertolaso come consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale è senza dubbio vincente, la sua esperienza è una garanzia ed il suo lavoro al servizio dei cittadini lombardi non potrà che garantire quell’efficienza ed efficacia che sono da sempre un modello nel nostro Paese”. Così il senatore Stefano Candiani, parlamentare del Varesotto, esponente della Lega e già sindaco di Tradate.

Prosegue Candiani: “Coinvolgere figure come Bertolaso in una situazione di emergenza dimostra ancora una volta la volontà della Regione Lombardia di volersi affidare ai migliori attori presenti sulla scena per garantire il meglio ai suoi cittadini, un modello che il Governo centrale certamente invidia e che non perde occasione di screditare come la volpe che non arriva all’uva e dice che è acerba.