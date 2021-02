SOLARO / CERIANO LAGHETTO – Un lutto condiviso fra le comunità di Ceriano Laghetto e Solaro quello per la scomparsa dell’artista Gino Masciarelli: la notizia della sua morte è arrivata nelle scorse ore, suscitando grande cordoglio. Al Comune solarese aveva donato una raccolta di calchi in gesso, che si trova a Villa Borromeo.

Nativo di Chieti, classe 1940, per un lungo periodo era stato insegnante di educazione artistica alla scuola media di Ceriano Laghetto, dove infatti aveva svolto il ruolo di docente dal 1969 al 1981, ed era residente a Solaro. Tra le sue opere, esposte in musei italiani ed esteri, anche una scultura d’acciaio che era stata posizionata allo stadio “Meazza” di San Siro a Milano durante i Mondiali di calcio di Italia ’90. Aveva esposto i suoi lavori, tra l’altro, a Lisbona in Portogallo, a Niagara falls in Canada, ed una sua opera si trova anche al Museo Gianetti di Saronno.

(foto: Gino Masciarelli durante un incontro con giovani studenti)

