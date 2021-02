SOLARO – Nel mese di gennaio si è concluso il concorso d’arte “Noi con L’Arcimboldo” dell’Istituto comprensivo Regina Elena di Solaro. L’iniziativa prevedeva il coinvolgimento di più ordini di scuole in due fasi temporali differenti: i ragazzi delle primarie, insieme agli insegnanti, sono stati coinvolti durante il periodo di sospensione didattica tra marzo e aprile 2020 e premiati all’inizio di questo anno scolastico.

Mentre i ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno lavorato durante i mesi invernali 2020 realizzando delle copie dal vero (falso d’autore) delle quattro stagioni del celebre artista cinquecentesco Giuseppe Arcimboldo. Facendo conoscenza con il tratto e il colore della pittura manierista. L’Arcimboldo è conosciuto soprattutto per le sue opere allegoriche che rappresentano volti realizzati accostando in modo sapiente vari elementi della natura, come fiori, frutti, ortaggi fino ad ottenere un risultato suggestivo e originale. I suoi quadri più celebri sono le otto tavole raffiguranti le quattro stagioni e i quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. Il progetto è stato ideato dalla funzione strumentale dell’Istituto Comprensivo Regina Elena in collaborazione con i docenti di Arte e Immagine della scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello e con l’assessore all’Educazione Monica Beretta.

Le vincitrici del concorso, premiate con un tablet offerto dall’Amministrazione Comunale, sono:

1° classificata Giulia Beretta 3B

2° classificata Jehane Jabnati 3A

3° classificata Giulia Lorusso 3B

Monica Beretta, assessore all’Educazione e alla Cultura: «Il Comune ha seguito da vicino l’evoluzione dell’iniziativa, sostenendo il coinvolgimento dei ragazzi in un viaggio nell’arte che sicuramente ha arricchito il loro percorso di studi e a permesso di far conoscenza con il patrimonio artistico e culturale italiano ed europeo. Un progetto che insegna ad osservare i colori e le forme della natura per poi rappresentarli. Per amare ciò che ci circonda occorre educare all’osservazione e al bello. Un complimento speciale va ai vincitori per le loro opere».

