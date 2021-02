SARONNO – Ancora qualche fiocco di neve, dopo quelli visti ieri sera (e che hanno fatto attivare la macchina comunale, con la presenza nelle strade di mezzi anti-ghiaccio, per gettare sale sull’asfalto), sabato mattina su Saronno e dintorni, dalle 11.30. Certo non una grande nevicata, non prevista, ma qualche sparuto fiocco che ha iniziato a cadere da un cielo bianco ed in una giornata particolarmente fredda.

Come andrà nelle prossime ore? Non sono previsti fenomeni meteorologici di particolare “entità”. Pomeriggio ancora cielo coperti, in serata meno nuvole e più frecco con punte notturne di -2 (range giornaliero fra 2 e -2). Non sono previsti particolare problemi per chi si deve spostare a piedi o in auto.

Domenica cielo sereno e temperature ancora in diminuzione, si dovrebbero toccare i -5 notturni: attenzione al ghiaccio.

(foto: uno dei mezzi anti-ghiaccio e spargisale che si sono visti in attività nel corso della notte fra venerdì e sabato sulle strade di Saronno)

