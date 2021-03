MORTARA – Missione compiuta per la capolista del girone C di serie C Gold: l’Az Saronno nel tardo pomeriggio di sabato ha espugnato il parquet dei pavesi del Mortara, è finita 73-78. Incontro molto “fisico”, tra due formazioni decise a non concedere niente. Con i saronnesi che d’altra parte si sono rivelati attenti a tutti i particolari, sia in attacco che in difesa, ed a tratto mostrando anche del bel gioco.

Bilancio dunque positivo per la compagine del coach Tato Grassi che resta al comando della classifica, dopo avere vinto tutte le partite sin qui disputate. Si è giocato per la 4′ giornata al palazzetto dello sport “Guglieri” nella cittadina in provincia di Pavia. Sempre nel tardo pomeriggio di sabato i Knights Legnano hanno battuto in casa l’Academy Varese, 71-66. In graduatoria, Saronno con 8 punti; Mortara resta ultimo a quota 0 punti. Prossimo incontro per Saronno il 31 marzo in casa contro Valceresio.

(foto: le squadre si salutano appena concluso l’incontro)

27032021