SARONNO – Nuovo appuntamento con l’angolo della pallavolo sulla pagina Facebook de IlSaronno. Dopo la puntata della scorsa settimana con la Rossella ETS Caronno Pertusella, ospitiamo la Pallavolo Saronno per fare il punto della situazione sulla prima e seconda fase del campionato di serie B maschile di volley.

A farci compagnia questa sera (sabato 27 marzo) alle ore 19:00 ci saranno Federico Fontana, per gli amici “Fonta”, capitano e schiacciatore, e Simone Buratti, detto anche “Buro”, centrale e pilastro della Pallavolo Saronno con cui sta disputando la sua nona stagione.



Approfitteremo del turno di riposo della formazione biancoblù (che tornerà in campo sabato 3 aprile nella trasferta sarda in quel di Sarroch) per parlare di passato, presente e futuro. Le difficoltà stagionali della Pallavolo Saronno e gli obiettivi a breve termine, l’importanza dei tifosi, la bellezza di giocare al Sud o in un’isola (come ha avuto la fortuna di provare Fontana) e uno dei ricordi più belli nella carriera di Buratti: la promozione in serie A del 2017.