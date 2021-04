UBOLDO – Lutto ad Uboldo per la scomparsa di Gianluigi Zaffaroni, volto molto noto in paese. Era vicepresidente nazionale della Federazione italiana dettaglianti dell’alimentazione. Classe 1960, era commerciante di prodotti ortofrutticoli con attività in via Monte Rosa a Legnano, dove c’è la Zaffruit. Si è spento nel sonno, nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 aprile.

Questo il ricordo di Gianluigi Zaffaroni da parte dell’ex sindaco, Lorenzo Guzzetti.

“Cià vieni al bar cinque minuti”. E giù a parlare di Juve in un covo di milanisti (che coraggio!), delle sue idee visionarie, avanti un sacco, per i commercianti e ascoltarmi un po’ lamentare dei cittadini.

Appuntamento quasi fisso alle 20 sotto il Comune in primavera ed estate. Altrimenti un saluto rapido, un cenno della mano e un sorriso andando a casa autunno e inverno. Una cosa mi piaceva tantissimo di lui: che davvero lui contava, davvero lui parlava ai tavoli che contano, davvero lui dava del tu a quelli che noi vediamo come “il potere” ma non perdeva mai l’umiltà, il buonumore e l’ironia. Un grande uboldese.

Viva, sempre, il nostro Gigi!

Lorenzo

(foto: Gianluigi Zaffaroni)

14042021