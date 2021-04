SARONNO – “C‘è chi critica la nostra Amministrazione perchè facciamo “troppa comunicazione”, lo diciamo subito “per noi è un vanto”. Siamo per informare ed essere il piu’ vicino possibile ai cittadini. Siamo tornati in zona arancione e riparte il mercato, ottima adesione dei commercianti e dei saronnesi, tutto tenuto sotto controllo dal lavoro della nostra polizia locale. Ma non ci basta e per evitare disguidi e sanzioni inutili, è stato predisposto un piano informativo porta a porta per i residenti”. Lo si legge in una nota della sezione saronnese del Pd.

Negli ultimi giorni con un’azione capillare gli agenti hanno avvisato tutti i residenti della presenza del mercato al completo, che avrebbe comportato il ritorno in vigore dei divieti di sosta settimanali. Stamattina le auto rimosse perchè posteggiate nelle vie occupate dai banchi sono state solo due. Un numero perfettamente in linea con un qualunque mercoledì.

Informare, evitare disagi ora e sempre una nostra priorità.

(foto archivio: immagine pre-covid, conferenza stampa alla sede saronnese del Pd in via Garibaldi)

16042021