GERENZANO – Guerra alle zanzare, siamo solo all’inizio della primavera ma l’Amministrazione civica gerenzanese gioca d’anticipo.

“Si informa la cittadinanza che per l’anno 2021 sul territorio del Comune di Gerenzano saranno messi in atto interventi di disinfestazione antilarvale allo scopo di prevenire e contenere il proliferare della zanzara nella stagione estiva. I trattamenti antilarvali verranno eseguiti su tutte le caditoie (bocche di lupo. griglie ed altri punti “sensibili”) presenti sulla rete viaria pubblica da parte di ditta specializzata – riepilogano da parte del Comune – Si avvisa, per quanto sopra, che il primo ciclo di trattamenti sarà effettuato giovedì 29 aprile 2021. Le date dei successivi interventi verranno rese note in seguito. Si precisa che l’intervento di disinfestazione larvicida non necessita di alcun accorgimento da parte della cittadinanza”.