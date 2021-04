Softball, l’Italia (con tanto Saronno) chiude in bellezza la trasferta in Florida

VERO BEACH – “La Nazionale italiana di softball ha concluso il proprio raduno in Florida con una vittoria per 3-1 nell’amichevole contro la Florida International University (Fiu) in quel di Miami. In pedana si è visto il debutto assoluto in maglia azzurra di Haylie Wagner che nei sette inning di lavoro ha concesso solamente tre valide con 9 K a referto, dando così all’attacco la possibilità di colpire – seppur senza successo nella prima parte di gara”. Lo fa sapere la Fibs, Federazione italiana baseball e softball.

Ad aprire le marcature sono infatti le Fiu Golden Panthers con il triplo, e successivo errore difensivo nell’azione, dell’interbase Jessica Rivera nella quinta ripresa. Lo svantaggio è però la molla che aziona le mazze italiane, che nell’attacco immediatamente successivo vanno a segno tre volte: Amanda Fama conquista una base su ball, avanza in terza base sul doppio della saronnese Fabrizia Marrone e segna il primo punto sulla rimbalzante battuta da Carosone. Il vantaggio tricolore arriva con il singolo di Erika Piancastelli ed il 3-1 finale è siglato da Elisa Grifagno, entrata come pinch runner al posto del capitano azzurro, su una passed ball del catcher avversario.

Le azzurre erano reduci dalla sconfitta contro il Canada.

Nella rosa azzurra ci sono anche della Rheavendors Caronno Pertusella Melany Sheldon, dell’Inox Team Saronno Brittany Albacherli, Priscilla Brandi, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alice Nicolini e Andrea Filler.

