Come fanno sapere i promotori di questa iniziativa “parte del ricavato verrà convertito in buoni spesa che, in accordo con la Caritas, verranno devoluti alle famiglie bisognose di Gerenzano e parte sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga”. Naturalmente, la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norma contro il contagio da coronavirus, quindi con personale munito di mascherine e con il rispetto del distanziamento e tutto quanto prescritto da parte delle autorità sanitarie per evitare la diffusione del virus.