Dalla grotta di Lourdes di Limbiate a Saronno, a piedi: torna il pellegrinaggio notturno

LIMBIATE / SARONNO – Torna il pellegrinaggio notturno a piedi dalla “grotta di Lourdes” di Limbiate al Santuario della Beata vergine di Saronno: si terrà il 29 maggio.

Il raduno sarà alle 3.30 del mattino del sabato alla Grotta di Lourdes di Limbiate in via Fratelli Cairoli e si è concluderà nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno con la celebrazione eucaristica delle 8. Il percorso del cammino a piedi è di circa 10 chilometri su strada asfaltata, per il rientro è previsto un servizio bus navetta con partenza dal sagrato del Santuario ed arrivo a Limbiate in via Fratelli Cairoli.

Fanno sapere gli organizzatori.

Il titolo del Pellegrinaggio 2021 sarà “Con cuore di padre”. Riprenderemo e mediteremo la lettera apostolica di Papa Francesco “Patris Corde” nel 150′ anniversario della dichiarazione di San Giuseppe come patrono della chiesa universale. Nelle prossime settimane saranno pubblicate le modalità di realizzazione e partecipazione al momento di preghiera (secondo le normative vigenti).

Nelle chiese delle 5 parrocchie di Limbiate sono già disponibili le scatole dove lasciare i biglietti con le proprie intenzioni di preghiera, nei prossimi giorni sarà aperta la apposita pagina sul sito web del pellegrinaggio.

(foto: una immagine di una precedente edizione del pellegrinaggio)

05052021